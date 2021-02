Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio: "Laura Pausini viene picchiata dal compagno"

Alda D'Eusanio finisce ancora una volta sotto accusa al Grande Fratello Vip 5: la giornalista ha affermato che Laura Pausini viene picchiata dal compagno, il chitarrista Paolo Carta.

Sono sette giorni che Alda D'Eusanio è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 ma ha già collezionato una serie di gaffe che hanno messo in difficoltà la produzione. La settimana scorsa D'Eusanio fu a rischio eliminazione per aver usato un termine razzista, ma fu salvata da un televoto flash che ha lasciato molti spettatori perplessi.

La D'Eusanio, che viene spesso chiamata in confessionale per essere rimproverata, ieri ha fatto un'affermazione che ha suscitato un polverone sui social e rischia di scatenare una bufera sul programma. Tutto è successo poco prima dell'inizio della diretta quando i concorrenti si stavano preparando e il Grande Fratello ha messo della musica di sottofondo. Nella playlist c'era una canzone di Laura Pausini e Dyane Mello, parlando con Rosalinda Cannavò ha sottolineato come la cantante sia amata nel Sud America e nel Brasile, paese originario della modella.

A questo punto della discussione è intervenuta Alda D'Eusanio che, con un'uscita delle sue, ha detto: "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte", riferendosi a Paolo Carta, il compagno della cantante. "Ma che dici? Si amano alla follia", le ha risposto Samantha De Grenet, prima che scattasse la censura e l'immagine passasse sulla stanza blue.