Domenica In, Gabriele Corsi contro Mara Venier: il gesto social che non lascia spazio a dubbi

Dopo Nek, lascia anche Corsi. La nuova stagione di Domenica In parte tra tensioni, polemiche interne e un futuro incerto per Mara Venier e per lo storico programma di Rai 1.

La nuova edizione di Domenica In si preannuncia turbolenta. Il programma di Rai 1, da anni punto fermo del palinsesto domenicale, non sembra trovare pace: dopo il forfait del cantante Nek, anche Gabriele Corsi ha deciso di tirarsi indietro. La conduzione a tre, che avrebbe dovuto affiancare Corsi e Nek a Mara Venier, è dunque definitivamente saltata.

Gabriele Corsi si sfila: l'annuncio ufficiale della Rai

La conferma è arrivata nella serata di ieri con un comunicato ufficiale condiviso dall'azienda di Viale Mazzini, che ha spiegato: "Per motivi professionali, Gabriele Corsi e l'Azienda hanno deciso di non portare avanti il progetto presentato durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione. La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell'artista".

La nota termina con i ringraziamenti di rito dell'azienda al conduttore: "La Direzione Intrattenimento Day Time Rai - nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale - gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione".

Mara Venier a Domenica In

La protesta silenziosa di Mara Venier: assente alla presentazione dei palinsesti

Tuttavia, dietro la scelta ci sarebbero tensioni più profonde. Secondo fonti vicine alla Rai, il malcontento della conduttrice avrebbe avuto un ruolo determinante. Mara non avrebbe gradito la decisione dell'azienda di dividere Domenica In in tre segmenti, ciascuno affidato a un volto diverso. Una scelta che la conduttrice avrebbe percepito come una delegittimazione del suo ruolo storico all'interno della trasmissione.

Il segnale più evidente di questa frattura si è avuto quando la Venier ha disertato l'evento di presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, gesto interpretato da molti come una forma di protesta. La frizione tra la conduttrice e l'azienda pare inoltre alimentata da altri attriti. Mara Venier avrebbe chiesto di poter partecipare a Il Tavolo di Che Tempo Che Fa su Nove per tutte le 16 puntate previste, ma la Rai - secondo indiscrezioni - avrebbe concesso il permesso solo per 10 appuntamenti.

A ciò si aggiunge la sostituzione di alcuni suoi storici collaboratori, ritenuta da Mara un altro segnale di mancata considerazione. Voci sempre più insistenti parlano addirittura di un possibile passaggio della Venier a Mediaset, magari in qualità di opinionista del Grande Fratello, grazie anche alla spinta dell'amica Maria De Filippi.

Nek ha rinunciato a Domenica in

Gabriele Corsi rompe con Mara Venier anche sui social

Nel frattempo, Gabriele Corsi ha mantenuto un profilo basso, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, un gesto social ha attirato l'attenzione: dopo il comunicato stampa, Corsi ha smesso di seguire Mara Venier su Instagram. Un dettaglio apparentemente banale, ma che nel linguaggio odierno dei social assume un significato preciso e inequivocabile.

La nuova stagione di Domenica In si apre dunque all'insegna dell'incertezza, tra polemiche interne e decisioni ancora da prendere. Resta da capire se Mara Venier tornerà in solitaria alla guida del programma o se ci saranno ulteriori colpi di scena per un programma che da anni sembra andare avanti per inerzia, senza riuscire a tenere testa al competitor Amici in onda su Canale 5.