Mara Venier: sua nipote Irene è su Instagram, la somiglianza è notevole

Mara Venier ha presentato a Domenica In sua nipote Irene, che ha un profilo Instagram: i fan non hanno potuto fare a meno di notare la notevole somiglianza della ragazza con l'amatissima zia.

Mara Venier ha una nipote che le somiglia in maniera notevole: Irene ha 21 anni ed è la figlia di Roberta Povoleri, sorella della conduttrice di Domenica In. Scopriamo chi è la giovanissima nipote di Mara.

Mara Venier, che oggi compie 70 anni, ama moltissimo la sua famiglia e i suoi nipoti, proprio per stare vicino al marito e ai suoi familiari Mara Venier ha deciso che a fine stagione lascerà Domenica in. Recentemente la conduttrice ha voluto presentare al pubblico del suo salotto domenicale la nipote Irene di ventuno anni e i telespettatori hanno notato subito una notevole somiglia con la zia. La ragazza è la figlia di Roberta Povoleri, sorella di Mara, e come la celebre zia ha i capelli biondi, gli occhi chiari e un sorriso accattivante.

Scorrendo le foto del suo profilo Instagram scopriamo che vive in provincia di Venezia ed ha un Jack Russell da cui non si separa mai neanche quando viaggia. Il suo nome è Betty, "per gli amici Mina Panina". Ad Irene piace conoscere nuovi posti, sui social troviamo testimonianze delle sue vacanze in Grecia, in Provenza, a Los Angeles e a Marrakech.

La nipote di Mara Venier è un'appassionata d'arte, Irene infatti ha condiviso tra l'altro foto delle sue gite al Castello Miramare di Trieste e alla Galleria Doria Pamphili di Roma.

Ama la buona cucina ed in particolare la pasta, come ci dimostra una foto in cui Irene scrive "Dio benedica la pasta con le cappe" davanti a una delle specialità della cucina veneziana.

Le informazioni sulla vita privata si fermano qua: Irene è molto riservata. Nelle foto compare spesso un ragazzo, probabilmente il fidanzato, di cui non si conosce il nome. I due hanno partecipato anche al matrimonio di Paolo Capponi, il secondogenito di Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In è nonna di due nipoti: Giulio oggi ha diciotto anni ed è il figlio di Elisabetta Ferracini, prima figlia della conduttrice. Claudio, figlio di Paolo, ha tre anni. In una recente intervista al settimanale Oggi ha confidato: "essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d'orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, 'non-na', pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio".