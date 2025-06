Mara Venier conquista la HBO: la sua intervista ad Amanda Lear finisce in un documentario USA

Mara Venier sbarca oltreoceano in un documentario di HBO? Sì, anche se non come protagonista, facendo esattamente quello che fa ogni domenica su Rai 1.

Mara Venier non smette mai di stupirci e dopo una carriera costellata di successi in casa Rai, la signora della domenica conquista anche il pubblico americano, con un cameo inatteso. La conduttrice è infatti presente in un nuovo documentario HBO. Diretto da Zackary Drucker, regista e attivista trans, il progetto è stato presentato al Sundance Film Festival e adesso è disponibile anche in streaming sulla piattaforma americana.

HBO, Mara Venier e una clip diventata cult

Il filo conduttore di Enigma, il documentario di HBO, è il legame tra due figure iconiche come Amanda Lear e April Ashley, artiste e attiviste le cui vite si sono incrociate più volte tra Parigi, Londra e gli anni ruggenti dello spettacolo europeo. Ma a rubare la scena - almeno per il pubblico italiano - è proprio un estratto da Domenica In, datato 2018: Amanda Lear, seduta di fronte a Mara Venier, ride sorniona mentre confessa candidamente di essere stata lei stessa a diffondere la voce secondo cui non fosse nata donna.

"Se sono stata io a dire che ero un uomo? Ho fatto tutto io. Non sapevo cantare e mi serviva pubblicità", racconta la Lear tra le risate. "Con la mia voce particolare si poteva credere che fossi un uomo e ci ho giocato. Ha funzionato, altrimenti sarei stata dimenticata. Pensa da quanti anni ormai questa storia va avanti", aggiunge. Una clip diventata meme, gif, icona. E ora anche materiale da documentario HBO.

Il documentario Enigma è già stato definito da Variety una "gemma" e sta rendendo internazionale una delle più longeve conduttrici italiane, una vera e propria icona quando si parla di TV nazionale: Mara Venier.

Amanda Lear, April Ashley e il mistero dell'identità

Mentre Amanda Lear ha sempre giocato con l'ambiguità in merito alla propria sessualità, April Ashley - scomparsa nel 2021 - ha vissuto con orgoglio e trasparenza il suo essere transgender. Nata a Liverpool nel 1935, è stata tra le prime donne britanniche a sottoporsi a intervento di riassegnazione del sesso. Dopo una giovinezza da performer nei club parigini, Ashley ha costruito una carriera da modella e attivista, diventando una voce storica della comunità LGBTQ.

Le due si conobbero a Le Carrousel de Paris, esibendosi insieme con nomi d'arte che oggi sembrano usciti da un film di Almodóvar: Toni April e Peki d'Oslo.