Domenica In: chi sono gli ospiti della puntata in onda domenica 11 maggio 2025 su Rai 1

Una puntata ricca di ospiti illustri caratterizzerà la domenica su Rai 1 del longevo programma della tv di Stato, Domenica In, condotto dalla veterana del piccolo schermo Mara Venier.

Dalle 14.00 alle 17.10, in diretta dagli studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, la conduttrice ospiterà nel suo salotto alcuni volti noti del mondo dello spettacolo.

Gli ospiti di Domenica In

La puntata verrà aperta da Achille Lauro, ospite in studio per raccontare il suo percorso artistico e il suo successo degli ultimi anni, prima di esibirsi con il brano Incoscienti giovani, presentato a Sanremo, e Amor, uscito proprio negli ultimi giorni.

Achille Lauro a Sanremo 2025

In studio anche Iva Zanicchi, che prima di presentare il nuovo singolo Dolce far niente in collaborazione con Deejay A-Clark e Vinny, racconterà il proprio percorso artistico e personale.

Super ospite della puntata Carlo Conti, protagonista di un'intervista in cui ripercorrerà le fasi salienti della sua vita, dagli esordi in Rai fino al Festival di Sanremo.

Gli altri ospiti di Domenica In con Mara Venier

Volto già noto nel programma di Rai 1 della domenica è il tenore Vittorio Grigolo, che si esibirà davanti al pubblico con Ave Maria di Shubert, e Mamma, il brano scritto da Beniamino Gigli nel 1939.

Anche Sal Da Vinci sarà in studio per esibirsi con Rossetto e caffè, con il quale ha vinto un Disco di Platino e L'amore e tu, in anteprima a Domenica In. Non solo musica ma anche cinema, con Valeria Golino e Mario Martone in studio per presentare Fuori, il nuovo film ispirato alla vita della scrittrice Goliarda Sapienza, al cinema dal 22 maggio e pronto a rappresentare l'Italia al prossimo Festival di Cannes.

Valeria Golino in una scena di Occhi blu

In chiusura, l'oftalmologo e docente all'Università di Tor Vergata Andrea Cusumano, si soffermerà su importanti progressi nel campo della ricerca oculistica.