Domenica In: chi sono gli ospiti dell'ultima puntata in onda domenica 18 maggio 2025 su Rai 1

Ultima puntata della stagione per il programma domenicale di Rai 1, Domenica In, condotto dalla veterana del piccolo schermo Mara Venier, in diretta dagli studi di Roma 'Fabrizio Frizzi'.

La puntata inizierà alle ore 14.00 su Rai 1 e Rai Italia, e il salotto festivo della prima rete di Stato sarà occupato da vari personaggi dello spettacolo e dell'intrattenimento.

Gli ospiti di Domenica In

Ad aprire la puntata sarà Antonello Venditti, che porterà con sé alcuni dei suoi più grandi successi, da Notte prima degli esami, Alta marea e Dalla pelle al cuore, prima di presentare il suo nuovo tour dedicato al quarantesimo anniversario del brano Notte prima degli esami.

Jerry Calà protagonista del film Torno a vivere da solo

Ospite in studio anche Jerry Calà, che racconterà gli anni ruggenti tra cinema e cabaret per esibirsi in seguito con l'orchestra di Domenica In con classici come Maracaibo e Io, vagabondo.

Gli altri ospiti vip dell'ultima puntata di Domenica In

Protagonisti di diversi sketch comici in studio Teo Teocoli e Massimo Boldi, che ricorderanno gli anni del mitico Derby di Milano, nel quale si esibirono personaggi noti come Diego Abatantuono, Enzo Jannacci, Cochi e Renato e molti altri.

Teo Teocoli durante una puntata di Cielo che Gol!

Un altro momento musicale sarà dedicato a Shel Shapiro, ex leader dei The Rokes, che si esibirà con il brano dei Beatles del 1966, Eleanor Rigby. In conclusione, il gran finale con i ringraziamenti di Mara Venier per la 49ma edizione di Domenica In.