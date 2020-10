Mara Venier lascia Domenica In: "L'ho promesso a mio marito"

Mara Venier ha deciso di lasciare Domenica In a fine stagione: la conduttrice lo ha rivelato in un'intervista al settimanale Oggi raccontando che vuole mantenere la promessa fatta al marito.

Il prossimo 20 ottobre Mara Venier compirà settant'anni, un traguardo importante che la conduttrice veneziana festeggia con un annuncio a sorpresa: questo è il suo ultimo anno alla guida di Domenica In. Mentre i fan sperano che Zia Mara ci ripensi, lei per il momento sembra irremovibile, si tratta di una promessa fatta al marito Nicola Carraro. La conduttrice lo ha rivelato un'intervista al settimanale Oggi, dicendo che alla vigilia del debutto dell'attuale stagione di Domenica In gli ha detto: "Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall'anno prossimo sono tutta tua".

Mara Venier abbandona il programma domenicale non per una questione d'età, il suo spirito è ancora giovane come ha dimostrato nell'ultima edizione. La conduttrice si è presentata in studio con un piede rotto e durante l'intera emergenza sanitaria ha retto tutto il programma senza pubblico in studio. A proposito del suo prossimo compleanno Mara dice: "Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull'avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d'orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, 'non-na', pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio". Giulio oggi ha diciotto anni ed è il figlio di Elisabetta Ferracini, prima figlia della conduttrice. Claudio, figlio di Paolo, ha tre anni.

Mara Venier su Instagram ha postato la copertina del settimanale Oggi che sarà in edicola domani, nella didascalia ha scritto: "Felice di essere arrivata alla mia età ....da donna libera e senza rimpianti....❤️ grazie".