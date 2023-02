Manodrome: Jesse Eisenberg e Adrien Brody nel nuovo teaser del dramma di John Trengove

In occasione della sua prima mondiale al Festival di Berlino, è stato condiviso un teaser dedicato a Manodrome, il nuovo dramma di John Trengove che esplora la crisi contemporanea della mascolinità, con al centro Jesse Eisenberg e Adrien Brody. Se interessati a recuperare la clip la trovate in esclusiva su Deadline.

In base a quanto condiviso fino ad ora, in Manodrome Jesse Eisenberg (che al momento sta lavorando anche in una serie Disney+) interpreta il ruolo di un giovane finanziariamente insicuro che è in conflitto con la gravidanza della sua ragazza, mentre lotta per trovare il suo posto nella società. La sua vita va fuori controllo quando incontra una misteriosa famiglia di uomini guidati da una carismatica figura paterna interpretata da Adrien Brody.

Jesse Eisenberg, Adrien Brody e Riley Keough star del film Manodrome

Vi ricordiamo che nel cast di Manodrome compaiono anche: Odessa Young, Sallieu Sesay, Philip Ettinger, Evan Jonigkeit e Ethan Suplee.