Jesse Eisenberg, Adrien Brody e Riley Keough star del film Manodrome

Jesse Eisenberg, Adrien Brody e Riley Keough saranno i protagonisti del film Manodrome, un progetto scritto e diretto dal regista sudafricano John Trengrove.

Il filmmaker farà il suo debutto alla guida di un lungometraggio in inglese e Keough sarà coinvolta anche come produttrice.

American Honey: Riley Keough durante il photocall

Manodrome viene descritto come un thriller nichilistico che racconta la storia di Ralphie (Jesse Eisenberg), un autista di Uber e aspirante bodybuilder che entra a far parte di una "setta dedicata alla mascolinità libertaria" e perde il suo contatto con la realtà quando i suoi desideri repressi vengono risvegliati.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli relativi ai personaggi affidati ad Adrien Brody e Riley Keough.

Eisenberg sarà prossimamente protagonista sul grande schermo con il film sci-fi Dual. Il progetto sarà scritto e diretto da Riley Stearns (The Art of Self Defense). Al centro della trama di Dual ci sarà una donna (Karen Gillan) che, dopo aver scoperto di avere una malattia in fase terminale, decide di sottoporsi a una procedura che prevede la clonazione, sperando di rendere meno forte il dolore ai suoi amici e alla sua famiglia. Quando la ragazza miracolosamente si salva, non riesce a fermare la richiesta in tempo e si ritrova alle prese con un duello mortale.