Mank: Gary Oldman nelle foto del film di David Fincher targato Netflix

Mank: Gary Oldman in una delle prime immagini del film Netflix

Mank: un'immagine tratta del film Netflix

Ecco le prime foto di Mank, il nuovo film Netflix diretto da David Fincher in uscita nell'autunno 2020 che racconta le dinamiche attorno alla stesura della sceneggiatura di Quarto Potere di Orson Welles. Gary Oldman interpreta lo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz.

Mank: Amanda Seyfried in una delle prime immagini del film Netflix

Mank: una delle prime immagini del film di David Fincher per Netflix

Le immagini di Mank arrivano in concomitanza con il 79° anniversario dell'uscita nelle sale di Quarto Potere, il capolavoro di Orson Welles.

La sinossi di Mank anticipa: "La Hollywood degli anni '30 viene raccontata attraverso gli occhi del pungente critico sociale e sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz mentre si affretta per finire la sceneggiatura di Quarto Potere per Orson Welles."

Mank: una delle prime immagini del film di David Fincher

Fincher - che torna a collaborare con Netflix dopo il successo di Mindhunter - ha diretto il film sulle basi di una sceneggiatura firmata da suo padre, Jack Fincher. A Trent Reznor & Atticus Ross è affidata la colonna sonora del progetto. La fotografia è affidata a Erik Messerschmidt e il montaggio a Kirk Baxter.

Mank: una delle prime immagini del film Netflix

Gary Oldman interpreta il ruolo di Herman J. Mankiewicz, Tom Pelphrey è Joe, fratello di Herman, anche lui sceneggiatore, Tuppence Middleton è Sara, moglie di Herman. Nel cast troviamo anche Amanda Seyfried nel ruolo della diva Marion Davies, Lily Collins è Rita Alexander, segretaria di Mankiewicz e Tom Burke è Orson Welles. A completare il cast di Mank, Arliss Howard, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Toby Leonard Moore, Monika Gossmann e Charles Dance nei panni di William Randolph Hearst. Prima dell'estate, Amanda Seyfried ha raccontato che le riprese del film sono state ultimate a febbraio: "Non riesco a dirvi quanti ciak abbiamo fatto, ma direi 200, forse potrei sbagliarmi. Potrei persino sottostimare il numero di volte visto che alle volte abbiamo lavorato cinque giorni su una sola scena in cui non avevo nemmeno una battuta."