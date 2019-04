Manifest ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione

Manifest, la serie con protagonista Josh Dallas, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione da parte di NBC.

Manifest ritornerà con una seconda stagione: il network NBC ne ha infatti annunciato il rinnovo.

Per ora, tuttavia, non è stato rivelato il numero di episodi che verranno prodotti dopo un debutto sugli schermi americani segnato da qualche problema e molti alti e bassi per quanto riguarda gli ascolti ottenuti.

La serie - di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Manifest - racconta la storia dei passeggeri di un volo misteriosamente "scomparso" per cinque anni senza che per loro sia mai trascorso quel periodo di tempo. Nel cast del progetto, scritto e prodotto da Jeff Rake, ci sono Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina e Parveen Kaur.

Lisa Katz e Tracey Pakosta, a capo della programmazione di NBC, hanno sottolineato che ci sono ancora tante domande rimaste in sospeso nella storia del Volo 828 e hanno condiviso le proprie congratulazioni al creatore della serie Jeff Rake, ai produttori, al cast e alla troupe per aver creato una serie in grado di mantenere alta l'attenzione e personaggi coinvolgenti.