Manifest 4: finalmente spiegato perché i passeggeri del volo 828 sono scomparsi

Il vero motivo per cui il volo 828 è scomparso nella tempesta nel 2013 in Manifest è stato finalmente rivelato.

ATTENZIONE: ovviamente non continuate nella lettura dell'articolo se non avete visto l'intera quarta stagione della serie, in quanto contiene SPOILER.

I passeggeri avevano capito fin dal finale della prima parte di questa quarta stagione che il loro viaggio era direttamente collegato all'apocalisse. Il motivo per cui alcune persone specifiche presenti in Manifest sono al centro di questo mistero è sempre stato oggetto di grandi speculazioni.

Dopo la seconda parte della quarta stagione di Manifest, si è capito che non c'era un grande piano divino dietro i singoli personaggi scelti per scomparire nel 2013. Sembra invece che le scelte siano state di natura casuale. Quando Cal ha chiesto perché non è successo a nessun altro volo nel penultimo episodio, Michaela ha suggerito che in realtà non c'era nulla di speciale in loro. Ha detto che i passeggeri del volo 828 erano solo "un gruppo di persone a caso, alcune buone, altre cattive". Come ha spiegato Saanvi, erano un "campione statistico per un esperimento divino".

In quanto "campione statistico" formato da buoni e cattivi, i passeggeri del volo 828 erano in una posizione eccellente per determinare il destino dell'umanità. Se Dio avesse scelto tutte le persone migliori del mondo e le avesse messe sull'aereo, i passeggeri non sarebbero stati una vera rappresentazione della razza umana. Ma selezionando un gruppo di persone completamente casuale, Dio è riuscito a far funzionare l'"esperimento divino" di Manifest.

Se non avessero emesso un giudizio, ciò avrebbe segnalato a Dio che la civiltà non aveva bisogno di continuare. Mostrando le loro difficoltà, seguendo le Chiamate e compiendo atti di gentilezza e perdono, i passeggeri sono riusciti a dimostrare a Dio che l'umanità meritava davvero un'altra occasione.