The Mandalorian 2, su Disney+ in streaming da oggi

Disney+ ha reso disponibile da oggi in streaming l'atteso The Mandalorian 2, seconda stagione dello spinoff di Star Wars. Pronti a vivere il Razor Crest tra inseguimento e nuove missioni, con l'inseparabile Baby Yoda?

Di recente lo showrunner Jon Favreau e la star Pedro Pascal si sono dichiarati possibilisti di fronte all'ipotesi di un film su The Mandalorian, ma per il momento non vi sono progetti concreti al riguardo. Oltre a esplorare più a fondo la società e le relazioni tra gli abitanti di Mandalore e i Jedi, la seconda stagione di The Mandalorian dovrebbe dirci qualcosa in più sui Gamorreans.

The Mandalorian 2: Il bambino in una tenera foto

"La seconda stagione di The Mandalorian" - aveva anticipato il creatore Jon Favreau a proposito dei nuovi episodi - "riguarda l'introduzione di una storia più ampia. Le storie diventano meno isolate, ma ogni episodio ha il suo sapore. Quando introduciamo altri personaggi, ci sono opportunità di seguire diverse trame. Il mondo è stato davvero affascinato da Il Trono di Spade e da come si è evoluto man mano che i personaggi percorrevano strade diverse, questo è stato molto interessante per me." The Mandalorian vede nel cast Pedro Pascal, con lui Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito. Tra i registi della nuova stagione ci saranno Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez.

