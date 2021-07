Manchester By The Sea, su Prime Video in streaming da oggi

Manchester By The Sea arriva su Prime Video dal 9 luglio 2021: disponibile in streaming l'acclamato film drammatico con Casey Affleck e Michelle Williams.

Manchester By The Sea arriva oggi in streaming su Prime Video nel catalogo di luglio 2021: sullo schermo il film drammatico del 2016 nominato a 6 premi Oscar, diretto da Kenneth Longeran, con Casey Affleck e Michelle Williams.

Casey Affleck e Michelle Williams sono i protagonisti di Manchester by the Sea, in cui conosciamo i Chandler, una famiglia di lavoratori che hanno vissuto per generazioni in un villaggio di pescatori nel Massachusetts. Lee Chandler (Affeck), dopo l'improvvisa morte di suo fratello Joe (Kyle Chandler), scopre con sgomento di essere diventato l'unico tutore di Patrick, il nipote sedicenne, interpretato da Lucas Hedges. Lee ritorna con riluttanza alla sua città natale, Manchester-by-the-Sea, dove è obbligato a fare i conti col passato che l'ha separato dalla sua ex moglie Randi (Williams) e con la comunità in cui è nato e cresciuto.

Manchester by the Sea: Lucas Hedges e Casey Affleck in una scena del film

Casey Affleck ha ricevuto l'Oscar 2017 per il Migliore Attore Protagonista grazie al ruolo scritto da Kenneth Lonergan. All'epoca, nel suo discorso di ringraziamento, l'attore ha ringraziato il collega Denzel Washington, anche lui candidato lo stesso anno per Barriere, da cui ha imparato a recitare. Il regista, quando ha ritirato la sua statuetta per la Migliore Sceneggiatura Originale, ha dichiarato: "Adoro i film, adoro far parte di questa industria. Il film parla di persone che tentano di prendersi cura gli uni degli altri di fronte a una terribile sciagura. Per tutta la mia vita persone meravigliose si sono prese cura di me e di chi mi ama."

