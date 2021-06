Manchester by the Sea: Casey Affleck scoppiò a piangere durante una scena, ecco quale

Casey Affleck scoppiò a piangere durante una scena particolarmente straziante di Manchester by the Sea: ecco quale.

Sorprendendo tutti i presenti sul set di Manchester by the Sea, film del 2016 scritto e diretto da Kenneth Lonergan, Casey Affleck scoppiò a piangere inaspettatamente durante la scena dell'obitorio: il regista rimase così impressionato dall'evento che decise perfino di cambiare i suoi piani per il film.

Manchester-by-the-Sea: Casey Affleck in una scena del film

Nella brutale scena in questione il personaggio interpretato da Casey, Lee Chandler, non avrebbe dovuto piangere ma quando Lonergan vide la performance dell'attore su uno dei suoi monitor decise che avrebbe modificato la sua sceneggiatura al fine di inserire la sequenza nel montaggio finale della pellicola.

A proposito della scena in cui Affleck e Michelle Williams scavano nella loro memoria, offrendo alcune delle loro migliori interpretazioni, invece, Casey ha dichiarato: "A differenza della scena dell'obitorio quella non era improvvisata. Penso che Kenny scriva in un modo che sembra molto reale, colloquiale, anche in momenti molto carichi e drammatici".

Manchester by the Sea: un primo piano di Casey Affleck

Rotten Tomatoes ha assegnato al film un punteggio di approvazione del 96% sulla base di 346 recensioni con una valutazione media di 8,82/10. Secondo il consenso critico del sito web "Manchester by the Sea offre un dramma coinvolgente popolato da personaggi ben caratterizzati, segnando un altro forte passo avanti per lo sceneggiatore-regista Kenneth Lonergan, oltre che per Casey Affleck."