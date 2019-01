Netflix, gennaio 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

Patrizio Marino

Nuovo mese, nuovi contenuti esclusivi per Netflix! In arrivo a gennaio 2019 la terza stagione di Una serie di sfortunati eventi e i film Il Grande Lebowsky e Manchester By The Sea. Come sempre sono numerose le novità in arrivo nel catalogo, tra Film e Serie TV. Prima di scoprire cosa ci aspetta questo mese, vi ricordiamo anche i nostri consigli sui film da vedere su Netflix.

LE SERIE TV

Serie TV Originali Netflix

Una serie di sfortunati eventi, Stagione 3 disponibile dal primo gennaio

Facciamo ordine con Marie Kondo, disponibile dal primo gennaio

Sex Education: stagione 1 disponibile dall'11 gennaio

Titans: stagione 1 disponibile dall'11 gennaio

Grace and Frankie, Stagione 5 disponibile dal 18 gennaio

Carmen Sandiego, stagione 1 disponibile dal 18 gennaio

Unbreakable Kimmy Schmidt, Stagione 4 Parte 2: disponibile dal 25 gennaio

Serie TV Originali NETFLIX - Episodi Settimanali

Star Trek: Discovery, Stagione 2 disponibile dal 18 gennaio

Le Serie TV

Gossip Girl, stagione 1-6 disponibile dal primo gennaio

Ray Donovan, stagione 6 disponibile dall'8 gennaio (episodi settimanali)

American Crime Story II: L'assassinio di Gianni Versace, disponibile dal 17 gennaio

I FILM SU NETFLIX

Film Originali Netflix

Godzilla Mangiapianeti, disponibile dal 9 gennaio

Close, disponibile dal 25 gennaio

Polar, disponibile dal 258 gennaio

Film

Limitless, disponibile dal primo gennaio

Qualcosa è cambiato, disponibile dal primo gennaio

Basilicata Coast to Coast, disponibile dal primo gennaio

The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca, disponibile dal primo gennaio

Il Caso Thomas Crawford, disponibile dal primo gennaio

Cinquanta sfumature di nero, disponibile dal 5 Gennaio

It Follows disponibile dal 6 gennaio

Manchester by the Sea, disponibile dal 14 Gennaio

Il grande Lebowski, disponibile dal 18 Gennaio

Psycho, disponibile dal 18 Gennaio

Il discorso del re, disponibile dal 28 Gennaio

The Impossible, disponibile da 31 Gennaio

Originali Netflix Per i più piccoli

Pinky Malinky, disponibile dal primo gennaio

