Mamma Mia! Stellan Skarsgård con il sedere all'aria in barca: ecco che cosa successe sul set

Durante un'intervista relativa al tour promozionale di Mamma Mia!, Stellan Skarsgård ha spiegato perché ha mostrato il sedere sul set del film: "Abbiamo deciso che avrei dovuto cucinare durante la scena sulla barca, così ho pensato che avrei dovuto farmi dare un grembiule da un membro della troupe."

Una suggestiva scena del musical Mamma Mia!

"Phyllida Lloyd, la regista del film, non sapeva che non avrei avuto niente indosso sotto il grembiule ma soltanto una marea di tatuaggi sul sedere. Così, quando la telecamera si è giratvoltata verso di me io mi sono messo li in mezzo... Il cameraman ha fatto un salto e ha urlato, mentre Phyllida ha iniziato a ridere in modo incontrollabile." Ha concluso l'attore svedese.

Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan e Colin Firth in una scena del musical Mamma Mia!

Nel musical teatrale originale il personaggio di Bill Austin, interpretato da Skarsgård in questo film, era in realtà australiano. I produttori del musical decisero di fare così per rendere omaggio all'enorme popolarità degli ABBA in Australia. In questo film, invece, Bill Anderson è svedese, proprio come Skarsgård.

Mamma Mia!, dopo quasi tre mesi dall'uscita nelle sale cinematografiche, rientrò nella top 20 degli incassi rivelandosi uno dei migliori successi dell'anno. In Gran Bretagna il film è diventato il DVD più venduto di tutti i tempi, con più di 5 milioni di copie al suo attivo, spodestando perfino Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma.