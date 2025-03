Mamma mia! Christine Baranski sottolinea l'unione del cast: "Ci siamo divertiti tantissimo"

Ospite del Music Box Theatre per la serata d'apertura del The Picture of Dorian Gray, Christine Baranski è tornata a parlare dell'avventura sul set di Mamma mia!

L'attrice nei film interpreta Tanya e ha ricoperto il personaggio anche nel sequel del 2018. Durante l'intervista ha sottolineato l'importanza fondamentale dell'affiatamento del gruppo di lavoro.

L'amicizia tra i componenti del cast di Mamma mia!

"I ricordi migliori che ho? Tutti. Tutti quanti. Ogni sera, quando finivamo di girare, uscivamo tutti insieme. Ci siamo divertiti tantissimo. Era un gruppo di persone meraviglioso. Lo rifaremmo tutti, perché è stata davvero una storia d'amore".

Christine Baranski in una scena di Quel che resta di mio marito

Christine Baranski non sa se tornerà in un terzo capitolo:"Non ne so nulla. Ogni volta che se ne parla diventa virale e tutti impazziscono, ma finché la produttrice non avrà una sceneggiatura, un calendario di riprese e tutto il resto, è un po' crudele far entusiasmare la gente quando è ancora così lontano. È solo un'idea che tutti sperano che si realizzi".

Il grande successo di Mamma mia! al cinema

Basato sul musical teatrale degli ABBA, Mamma mia! racconta la storia di Sophie (Amanda Seyfried) che cerca di scoprire l'identità di suo padre, tenuta nascosta da sua madre (Meryl Streep).

Il film, che include nel cast anche Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård, incassò oltre 610 milioni di dollari, diventando un vero e proprio successo di critica e pubblico. Uscito dieci anni dopo, il sequel ha portato sullo schermo alcuni volti noti come Lily James e Cher.

Amanda Seyfried in una scena di Mamma mia!

Da tempo si parla di un'eventuale terza parte cinematografica del franchise, con Amanda Seyfried pronta a tornare nel ruolo di Sophie già ricoperto nei due fortunati capitoli precedenti usciti nelle sale cinematografiche.