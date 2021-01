Mamma, ho perso l'aereo: stasera su Italia 1 la commedia cult con Macaulay Culkin

L'ha visto chiunque ma chiunque lo riguarda volentieri: stiamo parlando di Mamma, ho perso l'aereo, la commedia cult che Mediaset ha deciso di proporre ancora una volta, stasera su Italia 1 alle 21:20, per la gioia di tutta la famiglia.

La locandina di Mamma, ho perso l'aereo

Prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus nel 1990, Mamma, ho perso l'aereo è il racconto di un'incredibile avventura: quella vissuta da Kevin McCallister, otto anni, da un momento all'altro diventato l'uomo di casa. Dimenticato per errore mentre la sua famiglia parte di fretta per le vacanze natalizie, Kevin si dà da fare a decorare la casa durante le feste. Ma le pareti non sono addobbate con lucine e agrifogli.

Due goffi ladri stanno cercando di entrare in casa e Kevin sta allestendo una stupefacente serie di trappole esplosive per dar loro il benvenuto...

Al suo arrivo nelle sale il film ottenne un successo senza precedenti, che travolse letteralmente il suo giovanissimo protagonista, Macaulay Culkin, all'epoca di soli 10 anni, candidato anche a un Golden Globe come migliore attore protagonista.

Mamma, ho perso l'aereo guadagnò quasi 500 milioni di dollari in tutto il mondo (a fronte di una spesa di appena 18) e si classificò, negli Stati Uniti, come il miglior incasso dell'anno (il secondo a livello internazionale dopo Ghost - Fantasma).

A proposito del mercato USA, il film diretto da Columbus è rimasto saldamente in testa alla classifica delle commedie live-action con il guadagno più alto di tutti i tempi, superato solo nel 2011 da Una notte da leoni 2.

Il successo continuò anche con l'arrivo sul piccolo schermo, e non solo in patria: in Italia fu proprio Mediaset a trasmettere Mamma, ho perso l'aereo per la prima volta in TV, nel 1993 su Canale 5, riuscendo a incollare al televisore oltre 13 milioni di spettatori, meglio insomma di quanto faccia di solito il Festival di Sanremo.