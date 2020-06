Mamma, ho perso l’aereo e Seinfeld: in arrivo i set della Lego

Sono in preparazione i set Lego di Mamma, ho perso l'aereo e Seinfeld, tra le novità a tema cinema e TV che faranno impazzire i fan.

Joe Pesci in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

Sono in preparazione i set Lego di Mamma, ho perso l'aereo e Seinfeld, tra le novità a tema cinema e TV. Lo ha annunciato il sito Brick Fanatics, che copre tutte le novità della nota marca danese, specificando che tra varie proposte a tema il gruppo Lego Ideas ha scelto queste due, riproducendo dei luoghi specifici associati ai due titoli.

Per quanto riguarda il film di Chris Columbus, il set sarà basato sulla casa dei McCallister, con l'aggiunta della casa sull'albero usata nella parte finale del lungometraggio, e tra i personaggi presenti ci saranno Kevin e i due antagonisti Harry e Marv. Passando invece alla sitcom ideata da Jerry Seinfeld e Larry David, il set riprodurrà il celeberrimo appartamento di Jerry, il quale sarà incluso insieme agli altri personaggi fondamentali: Elaine Benes, Cosmo Kramer, George Costanza e la nemesi Newman.

Seinfeld: 25 motivi che ne fanno la migliore sitcom di sempre

Seinfeld: episodio The Outing

La notizia arriva proprio quando entrambe proprietà godono di nuova popolarità grazie allo streaming: Mamma, ho perso l'aereo e il suo sequel sono ora parte del catalogo di Disney+, dopo l'acquisto della 20th Century Fox da parte della Casa del Topo, ed è in lavorazione un reboot del franchise proprio per la nuova piattaforma, insieme ad altri progetti Fox destinati a un pubblico più giovane. Seinfeld, d'altro canto, dopo essere stato uno dei prodotti d'archivio di punta di Amazon Prime Video, arriverà prossimamente su Netflix, che ha acquistato i diritti globali della mitica sitcom e la proporrà in versione 4K a partire da un nuovo scan del materiale d'origine.

La piattaforma ha da tempo un accordo con Jerry Seinfeld, il quale ha realizzato per il servizio due speciali di stand-up comedy e le nuove stagioni della serie Comedians In Cars Getting Coffee. Inoltre, il catalogo contiene alcuni speciali d'epoca e il documentario Jerry Seinfeld: Comedian, che mostra il dietro le quinte del mondo stand-up.