Mamma ho perso l'aereo: una notte nella casa di Kevin grazie ad Airbnb

Per celebrare il debutto del sequel del film della Disney, Home Sweet Home Alone, Airbnb ha messo a disposizione una notte da cinema nella casa originale di Mamma, ho perso l'aereo. Mentre i McCallister saranno via per le vacanze di Natale, come accade in ogni pellicola, quattro ospiti potranno realizzare il proprio sogno rivivendo le loro scene preferite del capolavoro natalizio.

Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo.

Buzz McCallister, il fratello maggiore di Kevin, aprirà le porte della casa della sua famiglia a Chicago per celebrare l'uscita di Home Sweet Home Alone, il sequel del classico natalizio, disponibile in streaming su Disney+.

"Potreste ricordarmi come un personaggio non particolarmente simpatico", ha dichiarato Buzz, "ma ora sono cresciuto e sono felice di condividere con voi la casa della mia famiglia durante le vacanze di Natale. Ma mi raccomando, non fate scappare la mia tarantola Axl questa volta! Anche se siamo tutti più vecchi e più saggi, non lo saremo mai troppo per spassarcela durante le vacanze. Quest'anno non trascorrete il Natale da soli, vi aspetto a casa dei miei!"

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

Non si tratta di un concorso: il soggiorno sarà prenotabile per una sola notte, quella del 12 dicembre, da un massimo di quattro ospiti al costo simbolico di 25 dollari. Le prenotazioni per la casa di Mamma, ho perso l'aereo apriranno martedì 7 dicembre alle ore 13:00 su www.airbnb.com/homealone.