Mamma, ho perso l'aereo: la proprietaria della casa ricorda l'esperienza durante le riprese

Durante la realizzazione dell'iconico classico natalizio Mamma, ho perso l'aereo, la famiglia proprietaria della famosa casa del film era presente sul set e, dopo tanti anni, la figlia ha raccontato il ricordo di quell'esperienza, vissuta quando aveva solo 6 anni.

Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo

La trentaseienne Laura Abendshien, figlia dei proprietari della casa dove è stato girato Mamma, ho perso l'aereo, è apparsa nel programma mattutino del Regno Unito This Morning ricordando la sua esperienza dietro le quinte del set del film. La donna all'epoca aveva solo 6 anni e ricorda benissimo quando, nella periferia di Chicago, venne allestito il set:

"Siamo rimasti a casa praticamente per tutto il periodo, che è stato di circa quattro o cinque mesi. Per evitare di apparire sullo schermo, dovevamo strisciare vicino alle finestre da una stanza all'altra"

Laura, durante l'intervista, ha anche ricordato come il cast, inclusa la giovane star Macaulay Culkin, passava il tempo in casa tra le scene:

"Trascorrevano del tempo in casa quando non giravano le loro scene. Macaulay Culkin usava la mia stanza per studiare con il suo tutor e suo fratello non girava molte scene, quindi restava spesso nella mia stanza"

Mamma ho perso l'aereo: la casa di pan di zenzero del film commissionata da Disney+ è epica

Un'esperienza che non si vive tutti i giorni e che Laura Abendshien ricorderà per sempre, visto che si è trovata nel pieno del set di Mamma, ho perso l'aereo, film quasi completamente girato nella famosa casa che ancora oggi i turisti vanno a cercare. Laura, infatti, ha ricordato di come sia stato surreale, ma bello vedere la propria abitazione al cinema:

"È stato surreale quando è uscito il film e all'improvviso è arrivata la stagione delle vacanze nel 1990. C'era una fila infinita di macchine fuori casa e le persone volevano vedere il set e scattare fotografie, questo era una cosa nuova per noi, ma ci siamo poi resi conto di aver condiviso davvero la magia del film"

Vi ricordiamo che Mamma, ho perso l'aereo è disponibile sulla piattaforma Disney+.