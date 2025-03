Mamma, ho perso l'aereo: Macaulay Culkin ha 'rovinato' la visione del film alla compagna Brenda Song

La compagna di Macaulay Culkin, Brenda Song, ha partecipato al The Jennifer Hudson Show e ha raccontato che la visione di Mamma, ho perso l'aereo insieme al fidanzato non è stata proprio come se l'aspettava.

Brenda Song era riuscita a convincere Macaulay Culkin a vedere nuovamente, dopo parecchio tempo, il film di Chris Columbus ma l'esperienza si è rivelata peggiore di quanto preventivato.

Il rewatch di Mamma, ho perso l'aereo in famiglia Culkin

"Non vedeva il film da quasi un decennio" ha confessato Song "non voleva guardarlo ma l'ho costretto. Gli ho detto che dovevamo farlo". Le cose non sono andate come previsto.

Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

"Ha iniziato a raccontarmi tutti i retroscena del dietro le quinte. E io gli dicevo di smetterla perché me lo stava rovinando" ha dichiarato la star di New Girl "Il film occupa un posto speciale nel cuore di tante persone, ed è proprio questo il problema per me".

Macaulay Culkin, un uomo particolare

Brenda Song si è soffermata anche sulla relazione con Culkin:"Dico sempre che Mac è un essere umano molto particolare, essendo stato l'attore bambino più famoso al mondo. Non sa ancora guidare!".

L'attrice ha raccontato di aver cercato di impartirgli lezioni:"L'ho portato a guidare nel nostro quartiere. Lasciatemi dire che ero terrorizzata. Un uomo di 44 anni che guida per la prima volta? Devo assolutamente assumere qualcuno per insegnarglielo!".

Brenda Song in Secret Obsession

Brenda Song ha spiegato che Macaulay Culkin è cresciuto sballottato da un hotel all'altro e non aveva mai fatto il bucato o imparato altre azioni piuttosto basilari, sottolineando quanto sia stato buffo insegnargli a lavare i panni. La coppia ha due figli, Dakota di 3 anni e Carson di 2 anni.