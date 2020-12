Mamma ho perso l'aereo: la casa di pan di zenzero del film commissionata da Disney+ è epica

Mamma, ho perso l'aereo compie 30 anni e per l'occasione Disney+ ha fatto realizzare una spettacolare casa di pan di zenzero che riproduce alla perfezione l'abitazione della famiglia McAllister.

L'incredibile torta è stata realizzata dalla cake designer Michelle Wibowo ed è grande ben 1.7 metri.

Mamma, ho perso l'aereo: la foto della riproduzione della casa in versione torta

La riproduzione della casa al centro della storia di Mamma, ho perso l'aereo ha richiesto ben 300 ore per essere completata ed è incredibilmente ricca di dettagli. Nella torta appaiono persino i criminali Harry e Marv, i personaggi interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern, il camioncino della consegna della pizza Little Nero.

Nella versione edibile confezionata per Disney+, ovviamente, non manca nemmeno Kevin, il giovane protagonista interpretato da Macaulay Culkin.

Mamma, ho perso l'aereo: un dettaglio della riproduzione della casa in versione torta

Mamma, ho perso l'aereo: uno degli elementi della riproduzione della casa in versione torta

Wibowo ha dichiarato: "Ho colto al volo l'occasione perché si tratta di uno dei miei film preferiti di Natale, non sembra davvero Natale nella nostra casa fino a quando non l'abbiamo visto almeno due volte. Mi sono davvero divertita nel renderla adatta all'atmosfera delle feste e ho amato realizzare i personaggi di Kevin e dei ladri Harry e Marv"

Mamma, ho perso l'aereo: la riproduzione della casa in versione torta

La casa di pan di zenzero sarà esposta all'Oak Centre for Children and Young People presso il The Royal Marsden Hospital, situato nel Surrey, dove vengono aiutati giovanissimi pazienti e le loro famiglie.

Luke Bradley-Jones, general manager di Disney+, ha aggiunto: "Non riesco a credere che Mamma, ho perso l'aereo compia 30 anni questo mese, ma mi fa ancora ridere come la prima volta che l'ho visto così tanti anni fa. Questo film, insieme a ad altri titoli tra i preferiti delle feste, blockbuster di Hollywood e progetti originali totalmente nuovi vi riempiranno con tutto lo spirito natalizio e non vediamo l'ora che Disney+ diventi una presenza favorita per tutti a Natale".