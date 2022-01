Mamma, ho perso l'aereo e Friends: il bizzarro collegamento tra il film e la sitcom

A quanto pare Kevin di Mamma, ho perso l'aereo non ha passato troppi Natali da solo dopo i due visti sullo schermo... Come mai? Perché due dei protagonisti di Friends si sono trasferiti da lui! Ma in che senso? Scopriamolo.

Qualche anno fa in molti si sono accorti di un curioso dettaglio guardando l'ultima stagione della popolare serie tv di NBC: la nuova casa di Monica (Courteney Cox) e Chandler (Matthew Perry) sarebbe in realtà la stessa dei McCallister!

Ma come è possibile se la famiglia protagonista dei film di Chris Columbus viveva a Chicago e i nostri Amici si trasferivano a Westchester?

Eppure, se date un'occhiata fuori dalla finestra di casa Bing troverete lo stesso identico panorama che si vedrebbe da casa McCallister...

Come riportano diversi siti, e come viene fatto notare anche in questo video di Vision 22, sembra infatti che la pratica degli studios di riutilizzare filmati d'archivio per determinate scene (come ad esempio quelle che hanno come sfondo il panorama che si vede affacciandosi alla finestra di casa di Monica e Chandler) sia stata applicata anche qui, dato che se notate, quello che vedete là fuori è esattamente ciò che avrebbe visto anche Kevin (la porta di casa, la porta del garage, persino la ghirlanda natalizia!).

Beh, saranno anche immagini "riciclate", ma è di certo un passo avanti rispetto al tipo nudo che si vedeva dall'appartamento di Monica, non trovate?