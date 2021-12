Mamma, ho perso l'aereo, Devin Ratray: "Il cast del film originale sta organizzando una reunion"

Devin Ratray, intervistato dalla rivista People durante una chat esclusiva riguardante la sua collaborazione con Airbnb, ha rivelato di essere ancora in contatto con molti dei suoi co-protagonisti di Mamma, ho perso l'aereo e che da qualche mese le star del capolavoro natalizio stanno "organizzando una reunion".

"Hanno pianificato una reunion online e proprio di recente, tipo un paio di giorni fa, sono entrato nel loro thread di chat di messenger e ho cercato di tenere il passo con Jed Cohen e Diana [Rein] e Terrie [Snell] e Angela Goethals e Hillary Wolf", ha rivelato Ratray, 44 anni.

"La 'famiglia' di Mamma, ho perso l'aereo si sta muovendo di propria iniziativa per riunirsi", ha aggiunto l'attore. "Quindi chissà cosa accadrà in futuro!" Sebbene queste conversazioni non includano Macaulay Culkin (Kevin), Kieran Culkin (Fuller) o Catherine O'Hara (Kate), Ratray, che ha ripreso il ruolo del fratello maggiore in Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo, ora in streaming su Disney+, non ha fatto altro che elogiare i suoi ex co-protagonisti.

"[Catherine] mi ha insegnato come stare fuori campo per il primo piano di qualcun altro... Era così buona e generosa", ha ricordato Devin Ratray definendo O'Hara come "una delle persone più simpatiche, dolci e gentili" con cui abbia mai lavorato. "Macaulay è molto più aperto e rilassato adesso anche se per anni è stato un solitario a causa della sua situazione, comprensibilmente. Sono felice per lui."