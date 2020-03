Mamma, ho perso l'aereo e La Sirenetta: Disney ferma la produzione a causa del Coronavirus

La produzione di film Disney come La Sirenetta in live-action e del remake di Mamma, ho perso l'aereo è stata arrestata causa Coronavirus.

Il Coronavirus ha obbligato la Disney a interrompere la produzione di numerosi progetti come la versione live-action del classico La Sirenetta o il remake di Mamma, Ho Perso L'aereo.

La lista dei progetti che stanno subendo ritardi è però davvero lunga.

Lo studio ha infatti annunciato che le riprese della nuova versione del film La sirenetta, che avrebbero dovuto iniziare questa settimana a Londra, sono state posticipate. Lo stop alla produzione coinvolge poi il remake di Mamma, ho perso l'aereo, The Last Duel con Ben Affleck e Matt Damon, Nightmare Alley di Guillermo del Toro, e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Disney ha inoltre deciso di interrompere la pre-produzione di Peter Pan & Wendy e della nuova versione di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.

Un portavoce della Disney ha dichiarato: "Anche se non ci sono stati casi confermati di Covid-19 nel team delle nostre produzioni, dopo aver preso in considerazione la situazione attuale e l'interesse del nostro cast e della troupe, abbiamo preso la decisione di mettere in pausa alcuni dei nostri progetti live-action per un breve periodo. Continueremo a controllare la situazione e riprenderemo il lavoro appena possibile".