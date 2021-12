La Sirenetta: Halle Bailey condivide delle foto del dietro le quinte del film

La versione live-action della storia raccontata nel film animato La Sirenetta arriverà nei cinema solo nel mese di maggio del 2023 e la protagonista Halle Bailey ha ora condiviso delle foto scattate nel dietro le quinte del progetto Disney.

La star, la cui scelta ha scatenato molte reazioni online, ha pubblicato molti scatti per celebrare la fine del 2021.

Halle Bailey ha scritto: "Uno sguardo al mio 2021. Un anno che non dimenticherò mai. Dal vivere oltreoceano al tornare a casa e poter ancora fare ciò che ho sempre sognato. Mi sento immensamente orgogliosa per avercela fatta con l'aiuto di Dio. Grazie Dio per questo anno e non vedo l'ora del prossimo anno". Tra gli scatti contenuti nel post anche alcuni riguardanti le riprese del film The Little Mermaid, tra script e momenti necessari per gli effetti speciali.

Il film con Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs e Melissa McCarthy sarà al cinema a partire dal weekend del Memorial Day del 2023. Per lavorare alle canzoni de La sirenetta, Disney ha deciso di coinvolgere Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, che hanno già collaborato in Mary Poppins Returns.

Basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen, la versione animata de La sirenetta ha raggiunto la cifra di circa 212 milioni di dollari in tutto il mondo e si è trasformato in un classico Disney da videocassetta nel corso degli anni. Pochi mesi fa, la protagonista de La sirenetta ha annunciato la fine delle riprese del film attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.