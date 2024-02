Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia, stasera su Rai 1: cast, storia vera e trama dell'11 febbraio

Stasera 12 febbraio su Rai 1 va in onda Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia. La miniserie si basa su una storia vera: La vita di Goffredo Mameli, autore del testo del Canto degli Italiani, diventato Inno Nazionale della Repubblica italiana. Trama, cast, e quante puntate sono il progetto prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno del Ministero della Cultura.

Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia:

Ecco cosa sappiamo della miniserie storica che inizia stasera 12 febbraio alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi su Rai 1.

Trama

La miniserie racconta la vita di Goffredo Mameli, poeta, eroe del Risorgimento e autore del Canto degli Italiani, diventato poi l'Inno nazionale della Repubblica Italiana.

In particolare, la miniserie si concentra su due anni - tra il 1847 e il 1849 - pieni di passioni, amori, lotte, sotterfugi, composizioni poetiche, incontri e dibattiti politici, amicizie, tradimenti e spie, ma soprattutto di crescita, elaborazione di ferite profonde e interrogativi non solo politici, ma anche esistenziali.

Due anni in cui scorre la vita di Mameli e, insieme, la storia: dalla composizione del Canto degli Italiani alla grande manifestazione dell'Oregina, quando per la prima volta il Canto (oggi Inno) fu cantato da più di trentamila patrioti.

L'incontro e l'amicizia di Mameli con un altro grande genovese, Nino Bixio; la prima Guerra d'Indipendenza; la Repubblica Romana, con Mameli al fianco di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini.

Episodio 1

Goffredo Mameli, diciannovenne, incontra la marchesina Geronima Ferretti durante un ballo. I due si innamorano profondamente, trovando una comunanza di sogni e ideali. Tuttavia, la madre di Geronima si oppone all'amore tra loro, avendo visioni differenti.

Durante il loro percorso, Goffredo si imbatte in Nino Bixio e scopre l'esistenza della società segreta Entelma. Insieme, cominciano a organizzare manifestazioni per perseguire i loro ideali.

Episodio 2

Spinto dall'entusiasmo dei suoi amici dell'Entelma, Goffredo scrive l'Inno che poi diverrà l'Inno d'Italia, destinato a essere l'anima della manifestazione dell'Oregina, dove sarà intonato da trentamila persone. Goffredo e i suoi compagni decidono di partire quando apprendono della rivolta scoppiata a Milano contro gli Austriaci.

Cast

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Goffredo Mameli

Neri Marcorè: Giorgio Mameli

Amedeo Gullià: Nino Bixio

Isabella Briganti: Adelaide Zoagni Mameli

Barbara Venturato: Geronima Ferretti

Lucia Mascino: la marchesa Luisa Ferretti

Luca Ward: Padre Sinaldi

Riccardo Maria Manera: Stefano Castagnola

Giovanni Crozza Signoris: Carlin Repetto

Pier Luigi Pasino: Giuseppe Mazzini

Maurizio Lastrico: Giuseppe Garibaldi

Quante puntate sono

Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia è una miniserie composta da quattro episodi che ci terrà compagnia per due serate: lunedì 12 febbraio e martedì 13 febbraio.

Dove vedere Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia

Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia va in onda su Rai 1 in prima serata e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay dove da lunedì sera saranno disponibili tutti gli episodi in box set.