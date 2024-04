Chi è Kabir Bedi: tutto sul primo Sandokan della televisione italiana

Con il ritorno di Sandokan su Rai 1, interpretato da Can Yaman, si torna a parlare del personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari. Il pirata dalle nobili origini è stato portato per la prima volta sul piccolo schermo nel 1976 con lo sceneggiato diretto da Sergio Sollima. Il ruolo del protagonista fu affidato a un attore indiano sconosciuto in Italia. Scopriamo chi è Kabir Bedi, la vera prima Tigre della Malesia.

Kabir Bedi nei panni di Sandokan

La carriera internazionale dell'attore indiano dopo il successo in Italia

Kabir Bedi è un attore e doppiatore indiano noto per il suo lavoro nel cinema, nel teatro e nella televisione, sia in India che a livello internazionale. Nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, in Pakistan (all'epoca ancora parte dell'India britannica), l'artista ha avuto una carriera di successo che lo ha reso un personaggio di spicco nell'industria dell'intrattenimento. La nonna, col nome di Gelongma Karma Kechog Palmo lavorò a stretto contatto con Gandhi.

L'attore ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro prima di passare al cinema. Ha lavorato in diversi film di Bollywood, come "Kuchhe Dhaage" (1973) e "Khoon Bhari Maang" (1988), e in produzioni di Tollywood (cinema telugu).

Una scena di Sandokan del 1976

La fama internazionale è arrivata nel 1976 quando il regista italiano Sergio Sollima lo scelse come interprete di Sandokan, il pirata malese creato dallo scrittore veronese Emilio Salgari. Lo sceneggiato, una delle prime co-produzioni televisive internazionali che coinvolse Italia, Germania Ovest e Francia ebbe un incredibile successo di pubblico.

Le sei puntate furono viste da una media di 27 milioni di spettatori, diventando un caso mediatico di quei tempi, facendo nascere per la prima volta un merchandising con bambini che a migliaia comprarono il costume del Pirata della Malesia nel successivo Carnevale

Dopo questo successo, Kabir Bedi interpretò altre numerose pellicole, tra cui Il corsaro nero, La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa! e The Broken Key, oltre a numerosi film nel suo paese.

La fama ottenuta in Europa gli permise di sbarcare negli Stati Uniti dove recitò nelle soap General Hospital, Dynasty, Beautiful e in telefilm di successo come Supercar. In Italia è stato Kabir Davi nella quinta stagione di Un medico in famiglia, ha partecipato nel 2004 alla seconda edizione de L'isola dei famosi a Samaná - quella vinta da Sergio Múñiz - arrivando secondo col 25% dei voti e al Grande Fratello Vip 7 nel 2022.

Vita privata: matrimoni e figli

Kabir Bedi si è sposato quattro volte: la prima volta nel 1968 con Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli: Pooja e Siddarth che, affetto da schizofrenia, si è tolto la vita nel 1997 a soli 25 anni. La coppia ha divorziato nel 1973.

Nel 1979, si è risposato con Susan Humphreys, con cui ha avuto il figlio Adam, anche lui attore. Adam ha debuttato a Hollywood nel 2006 con il thriller Hello? Kaun Hai!. Tuttavia, la coppia si è successivamente separata.

In seguito al divorzio da Susan, Kabir ha avuto una relazione con l'attrice indiana Parveen Babi, morta nel 2005. Ha poi sposato Nikki Vijaykar, ma anche questo matrimonio è terminato con un divorzio.

Dal 2006, Kabir Bedi ha iniziato una relazione con Parveen Dusanj, di 30 anni più giovane, con cui si è sposato il 15 gennaio 2016.