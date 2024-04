Beautiful anticipazioni 29 aprile: Finn e Steffy bloccano Sheila ma lei ha un alleato..e non è Deacon

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 29 aprile alle 13:45, la trama ci rivela che Sheila potrebbe avere un asso nella manica. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 28 aprile, Mentre è in corso un violento nubifragio, i vertici della Forrester, tranne Steffy, sono riuniti attorno a un tavolo per decidere il destino di Thomas nell'azienda.

Nel corso della riunione che deciderà le sorti di Thomas, tutti concordano sul fatto che lui debba essere allontanato dall'azienda di famiglia. Thomas arriva per ultimo, si difende, confessa di aver commesso un grave errore; chiede di avere un'altra possibilità, ma viene estromesso.

Steffy, pur d'accordo con gli altri per l'estromissione di Thomas dall'azienda di famiglia, è rimasta a casa con Finn per una serata al lume di candela, ma proprio quando l'eccitazione sale, la porta di casa si spalanca e appare Sheila.

Mentre Brooke e Taylor si confrontano da amiche riguardo a Sheila, la donna fa irruzione a casa di Steffy e Finn tentando di spiegare le ragioni delle sue azioni.

Anticipazioni del 29 aprile: Una cena romantica e una situazione di pericolo

Dopo essersi lasciato con Taylor Hayes, Carter ha iniziato a flirtare con Katie. La sorella di Brooke e Donna si è subito avvicinata all'avvocato appena ha scoperto che l'uomo era diventato di nuovo single, in seguito alla fine della sua relazione con l'ex di Eric.

Ora i due, incoraggiati anche dagli altri membri della famiglia Forrester, decidono di darsi una possibilità trascorrendo una serata romantica per capire fin dove riusciranno a spingersi.

Nel frattempo l'incubo di Finn e Steffy continua, Sheila è viva e ha avuto il coraggio di bussare alla loro porta durante un nubifragio. I due riescono ad immobilizzare la donna e cercano di legarla mentre chiamano la polizia

Bill Spencer a casa di Finn e Steffy

Mentre Finn e Steffy immobilizzano Sheila per impedire che scappi per consegnarla alla polizia, sopraggiunge Bill che fa una dichiarazione scioccante.

