Malignant, l'horror di James Wan disponibile in streaming da oggi

Da James Wan, regista di Saw - L'enigmista, Insidious e L'evocazione - The Conjuring, arriva oggi il nuovo horror dal titolo Malignant, in streaming in Italia su tutte le principali piattaforme!

Malignant è l'ultima creazione dell'architetto dell'Universo The Conjuring, James Wan (Aquaman, Fast & Furious 7). Questo nuovo horror/thriller originale segna il ritorno del regista Wan alle sue radici. Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà.

Malignant è interpretato da Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie, Jake Abel e Ingrid Bisu. James Wan ha diretto il film da una sceneggiatura di Akela Cooper, tratta da una storia di James Wan & Ingrid Bisu e Cooper. Il film è prodotto da Wan e Michael Clear, con Eric McLeod, Judson Scott, Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu e Lei Han come produttori esecutivi. Per il team dietro le quinte, Wan si è avvalso dei suoi collaboratori abituali, il direttore della fotografia Don Burgess e il montatore Kirk Morri, la scenografa Desma Murphy ed alla costumista Lisa Norcia. La musica è di Joseph Bishara che ha composto, tra le altre, la colonna sonora per tutti e sette i film dell'Universo The Conjuring.

Su YouTube sono già disponibili i primi dieci minuti del film per i più curiosi: