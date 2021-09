Malignant, James Wan: "Frozen in versione horror"

Con Malignant, il regista James Wan torna alle sue radici horror e anche se il film non è esattamente ciò che sembra, il suo stesso regista lo descrive come_ "Frozen in versione horror"_.

Malignant: Annabelle Wallis in un'immagine del film

Qui trovate la recensione di Malignant. Al centro del film troviamo Madison (Annabelle Wallis) che si ritrova ad avere visioni orribili di orribili omicidi, ma scopre che non sono affatto visioni. Gli omicidi sono reali e sono collegati a una figura inquietante del suo passato. Ad aiutare Madison a risolvere il mistero è sua sorella, Sydney (Maddie Hasson) e mentre Malignant ha alcune svolte oscure e un terzo atto davvero intenso, è il rapporto tra le sorelle a essere centrale nel film tanto da spingere James Wan a paragonare il film al cartoon Frozen - Il regno di ghiaccio.

"Beh, mi è sembrato il paragone più naturale dato il tema del film. Madison ha a che fare con il fratello di sangue, che si rivela essere ben diverso da quello che credeva", ha spiegato Wan a ComicBook.com. "E poi c'è una sorella adottiva, con cui non c'è una parentela di sangue, ma in realtà è colei con cui ha un legame più stretto. Quello per me era il focus della storia".

Il regista aggiunge: "Per tutto il film, Madison prova a trovare quel tipo di legame di sangue, quel parente perduto. E quando finalmente lo trova, capisce che 'Oh, la persona che amo di più è stata proprio di fronte a me, per tutto il tempo. Lei è sempre stata al mio fianco, è sempre stata con me.' E abbiamo pensato che fosse qualcosa di importante per il film".

Malignant, attualmente nei cinema, vede nel cast Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie, Jake Abel e Ingrid Bisu.