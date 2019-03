Maleficent 2: il poster svela il titolo ufficiale e la nuova data di uscita del sequel

Maleficent 2, il sequel con protagonista Angelina Jolie, ha un titolo ufficiale che è stato rivelato da un poster che rivela inoltre la scelta di anticipare di ben sette mesi rispetto alla data inizialmente prevista.

Il film verrà infatti distribuito il 18 ottobre 2019, non più il 29 maggio 2020, e si intitolerà Maleficent: Mistress of Evil.

Il progetto della Disney affronterà quindi la concorrenza di un horror della Blumhouse e di alcuni lungometraggi che saranno alla seconda settimana di programmazione, tra cui The Addams Family, The Goldfinch, Zombieland 2 e Gemini Man.

Nel sequel Angelina Jolie riprenderà la parte di Malefica e il cast è composto anche da Elle Fanning nel ruolo della principessa Aurora, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple, e Lesley Manville, potendo contare inoltre sulle new entry tra gli interpreti di Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Harris Dickinson e Chiwetel Ejiofor.

Alla regia del film ci sarà Joachim Rønning, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Linda Woolverton Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.