Maleficent 2: Angelina Jolie ed Elle Fanning, amiche fuori dal set, tra paintball e segreti

Maleficent 2 - Signora del Male, prosegue il press tour del film, da oggi nelle sale italiane, e in un un'intervista, Elle Fanning e Angelina Jolie hanno parlato del rapporto d'amicizia che le lega anche al di fuori del set.

Il legame tra le due attrici è andato consolidandosi in questi anni, come spiega la Fanning. "Io sono più grande (rispetto al periodo delle riprese del primo film), e le cose di cui possiamo parlare ora sono diverse. Sento come se potessi chiederle di tutto... E l'ho fatto!" rivela l'interprete di Aurora "Guardarla è fonte d'ispirazione. Come persona, ha una forza incredibile nei suoi ideali. Si batte davvero per quello che crede sia giusto, e lo proteggerà ad ogni costo. Io l'ho visto, il suo istinto materno e protettivo. È una cosa bellissima".

Il sentimento, a quanto pare, è reciproco, perchè anche la Jolie non ha altro che lodi nei confronti della giovane Fanning. "La prima volta che ci siamo viste, lei aveva 14 anni, e mi è corsa incontro per abbracciarmi. Elle era davvero dolcissima. Niente di me la intimidiva" ricorda con trasporto Angelina, che interpreta la sua madrina nel film "Mi sentirò sempre vicina a Elle. Lei sa quanto io sia maldestra. E io so quanta forza abbia lei".

Un'amicizia che si estende anche ai figli della Jolie, con cui Elle sembra andare parecchio d'accordo, tanto da aver partecipato persino a una partita di paintball con tutta la famiglia (all'insaputa degli studios). "Forse Disney non avrebbe approvato, perché ci saremmo potute infortunare! Avevamo dei lividi sulle gambe. Non avevo mai giocato a paintball prima. Angelina invece ci gioca spesso. Era brava. Io... Ci stavo provando. Ho colpito la guardia di sicurezza sul collo. Ed era nella mia squadra!

Maleficent - Signora del Male è stato presentato in anteprima europea a Roma lo scorso 7 ottobre.