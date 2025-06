Malcolm, Bryan Cranston sul mancato ritorno del Dewey originale nel revival: "Adesso è un genio"

Cranston, che riprenderà i panni del padre di Malcolm, Hal, ha effettivamente parlato con Erik Per Sullivan, svelando perché non ritornerà

Il revival di Malcolm vedrà Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson e Justin Berfield riprendere i loro ruoli nei panni della famiglia Wilkerson, ma Erik Per Sullivan non tornerà nel ruolo di Dewey, che sarà invece interpretato da Caleb Ellsworth-Clark.

Dopo aver recitato nella serie originale della Fox dal 2000 al 2006, Sullivan ha abbandonato la recitazione nel 2010, all'età di 19 anni. Per questo motivo, i fan di Malcolm non sono rimasti del tutto sorpresi dal fatto che non sarebbe stato presente nei nuovi episodi. Tuttavia, il ritiro non significa che Sullivan non sia stato contattato, e a rivelarlo è stato lo stesso Cranston.

"Ho parlato con Erik e gli ho detto: 'Ehi, abbiamo lo show! Tornerà'. Lui mi ha risposto: 'Oh, è fantastico! E io: 'Sì, non vediamo l'ora di riaverti con noi'. E lui: 'Oh, no, no, non voglio farlo. Ma è fantastico", ha raccontato Cranston nel corso di una conversazione sul podcast "Fly on the Wall" condotto da Dana Carvey e David Spade.

L'interprete originale di Dewey sarà impegnato ad Harvard

Malcolm: una foto promozionale del cast della serie

Sullivan, oggi 33enne, da quando è diventato adulto si è ritirato dai riflettori dell'industria televisiva, ma Cranston ha fornito alcune informazioni su ciò che l'ex-star sta facendo in questi giorni.

Malcolm: una foto del cast della serie

"Sta andando ad Harvard", ha rivelato Cranston. "È molto, molto intelligente e sta prendendo un master ad Harvard proprio adesso. Mi ha risposto: 'Oh Dio, no, non recito da quando avevo 9 anni o giù di lì. Quindi non mi interessa'".

Il revival di Malcolm sarà un evento della durata di quattro episodi che verranno diffusi in streaming in esclusiva su Disney+, prodotto da Disney Branded Television. Muniz ha recentemente postato una foto dietro le quinte con Cranson e Kaczmarek per commemorare l'inizio della produzione, avvenuto lo scorso aprile. La trama della miniserie su Disney+ ruoterà attorno alla famiglia riunita per celebrare il 40° anniversario di matrimonio di Hal e Lois, con Malcolm ora padre alle prese con il caos di sempre.