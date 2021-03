Màkari, la seconda puntata stasera su Rai1: anticipazioni e promo de La regola dello svantaggio

Torna Màkari, stasera su Rai1 alle 21:25, per il secondo appuntamento, dopo il successo di pubblico con cui Saverio Lamanna ha archiviato il debutto di ieri. Sono stati infatti 6,7 milioni gli spettatori che hanno premiato la nuova fiction con Claudio Gioè durante la prima puntata, pari al 28,08% di share.

Le anticipazioni della seconda puntata, intitolata La regola dello svantaggio, cominciano con un primo bilancio: malgrado la slavina che si è lasciato alle spalle, la nuova vita di Saverio (Claudio Gioè) a Màkari non va affatto male. È sempre più convinto della ritrovata attività di scrittore, la relazione con Suleima procede felicemente, increspata solo da un po' di gelosia, e Piccionello ormai, più che un amico, è un pezzo di famiglia.

Peccato, però, che il conto in banca sia perennemente in rosso, tanto che Saverio si ritrova a dover accettare un lavoro come guida per un tour enogastronomico. E così parte con un pullmino insieme a Piccionello, alla volta di varie e tipiche località siciliane. Ma presto si rende conto che nella comitiva che sta accompagnando c'è qualcosa di strano: in quel gruppo di presunti amici s'intrecciano risentimenti e rancori terribili, un'autentica rete di odio che circonda un solo uomo, Olmo, il tracotante (e potente) capo del gruppo. Quando Olmo morirà, Saverio non avrà dubbi: è un delitto. E comincerà a dare la caccia al colpevole.

Ecco il promo della nuova puntata diffuso dalla RAI.

Màkari è diretta da Michele Soavi e scritta da Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Le musiche sono firmate da Ralf Hildenbeutel, mentre la sigla Màkari è scritta e realizzata da Ignazio Boschetto e interpretata dal trio Il Volo