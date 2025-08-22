La storia del Mago di Oz torna nelle sale in versione horror, le prime immagini di Dorothy e dei protagonisti

Il classico della letteratura scritto da Frank L. Baum è alla base di un nuovo film horror intitolato Wicked of Oz, che promette violenza e sangue.

La storia raccontata tra le pagine del romanzo Il mago di Oz, scritto da Frank L. Baum, è alla base di un nuovo horror low budget di cui sono state condivise le prime foto.

Il progetto si intitola Wicked of Oz e, come accaduto con molti classici della letteratura e personaggi iconici, proporrà una versione sanguinosa e violenta di storie conosciute da tante generazioni.

Cosa racconterà Wicked of Oz

Il film è stato diretto da Aaron Mirtes che ne ha inoltre firmato la sceneggiatura in collaborazione con Nathan Illsley, basandosi su un'idea di James Cullen Bressack e Scotty Mullen.

Al centro della trama di Wicked of Oz ci sarà Dorothy Gale, intrappolata in una terra selvaggia in cui affronta in ogni momento una possibile morte sanguinosa.

Uno spaventoso tornado porta Dorothy (Kenzie Wynne), come accade nella storia originale, nel mondo di Oz. La giovane del Kansas ha la sfortuna di arrivare proprio nel momento in cui è costretta ad affrontare Glinda, una cannibale affamata che si ritrova senza carne. Da quel momento tutto scivola nel caos, con Dorothy che deve scontrarsi con uno Spaventapasseri in grado di distruggere crani, un Uomo di latta il cui hobby è collezionare cuori che battono ancora, e un Leone codardo che soddisfa il suo padrone facendo a pezzi chiunque incontri.

Oz diventa Ooze mentre Dorothy, che deve lottare con armi improvvisate che trova lungo il suo cammino, si fa strada superando orde di nemici psicotici fino a quando arriva alla sua nemesi.

Dorothy nell'horror

Nel cast del film ci saranno anche Chelsey Fuller nel ruolo di Glinda, Patrick Sharn nella parte del Mago, Destinee Monét nei panni di Toto, Zach Lazar Hoffman che interpreta il Leone codardo, Brad Belemjian che ha il ruolo dello Spaventapasseri, e Carson Butcher in quello dell'Uomo di latta.

Un'immagine di Wicked of Oz

Le dichiarazioni del produttore

Il produttore Niccolo Messina ha dichiarato: "Il team creativo di Wicked of Oz - i veterani del genere James Cullen Bressack, Scotty Mullen, Tom Malloy e Aaron Mirtes - uniscono dei crediti che spaziano dagli action thriller di Mel Gibson a Sharknado. Insieme al nostro talentuoso cast, il film non offre canzoni o arcobaleni, solo sangue e corpi che si accatastano verso il cielo di Oz. Si tratta di un divertimento feroce per ogni fan del gore".

Il film è attualmente in post-produzione e arriverà nei cinema a novembre.