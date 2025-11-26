Il mago di Oz: la figlia di Judy Garland svela la scena che la terrorizzava

Lorna Luft ha raccontato di aver sempre avuto paura di una sequenza in particolare del lungometraggio con protagonista sua madre uscito nel 1939.

Intervistata da People, Lorna Luft, figlia di Judy Garland, ha raccontato la prima volta che vide sullo schermo il film più famoso di sua madre, Il mago di Oz, trasmesso per la prima volta in tv nel 1956.

Sua madre non era in casa e Luft, oggi 73 anni, riuscì a vedere il film anche grazie alla presenza della babysitter. Un'esperienza che la figlia di Garland ricorda tuttora, svelando anche la scena che la terrorizzò.

La scena de Il mago di Oz che spaventò Lorna Luft

"Avevamo una babysitter molto ben intenzionata. Mia mamma era a New York, e la babysitter continuava a dire: 'Tua mamma è in tv stasera. Tua mamma è in TV stasera'".

Margaret Hamilton in una scena de Il mago di Oz

La cantante e attrice aggiunge: "Così ci siamo seduti, mio fratello, mia sorella e io, abbiamo iniziato a guardarlo. Quando arrivò la parte con le scimmie volanti, abbiamo iniziato a diventare isterici. [Mia mamma] chiamò da New York e io dissi: 'La scimmia ti ha portata a New York!'".

La magia de Il mago di Oz con Judy Garland

Lorna Luft ha dichiarato che all'epoca poche persone potevano permettersi la televisione a colori e con il bianco e nero non si poteva comprendere appieno la magia visiva del film.

Tant'è che nello speciale tv, Bert Lahr, che interpretava il Leone Codardo, dovette descrivere agli spettatori i colori. Nel film del 1939, Judy Garland, scomparsa nel 1969, interpretò Dorothy Gale, la giovane ragazza catapultata nel mondo di Oz mentre cerca di tornare a casa. Accanto a lei anche Berth Lahr (Leone Codardo), Jack Haley (L'uomo di latta), e Ray Bolger (lo Spaventapasseri).

Nel suo viaggio, Dorothy incontra anche due streghe: la Strega Buona Glinda (Billie Burke) e la Strega Cattiva dell'Ovest (Margaret Hamilton). Quest'ultimi due personaggi sarebbero diventati il fulcro del romanzo Wicked di Gregory Maguire, nonché del successivo musical di Broadway e dell'adattamento cinematografico in due parti con Cynthia Erivo e Ariana Grande protagoniste, dirette da Jon M. Chu.