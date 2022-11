Mago Otelma: il film sulla sua vita, Vita terrena di Amleto Marco Belelli, in programma a Torino 2022

Marco Belelli, in arte Divino Otelma, si racconta in un viaggio intimo, sincero e personale attraverso le sue molteplici vite da mago, chansonnier, politico, fondatore dell'Ordine Teurgico di Elios e della Chiesa dei Viventi che conta più di 20.000 fedeli. Il documentario diretto da Luca Ferri è una produzione e distribuzione Lab 80 Film.

Un percorso di conoscenza dell'umano e del reale, attraverso discorsi e dialoghi sul divino, il metafisico, il religioso o il sedicente tale. Vita terrena di Amleto Marco Belelli di Luca Ferri attraversa la vita del protagonista, in arte il Divino Otelma, in sua compagnia, dei suoi più stretti amici e collaboratori, delle sue lezioni e i suoi ricordi. Il documentario - una produzione e distribuzione Lab80 - è stato girato durante il periodo pandemico nel 2020, completamente a distanza (date le difficoltà per la troupe di spostarsi a Genova, dove risiede il divino Otelma) grazie a Skype call distribuite lungo tutto un anno solare, periodiche e rituali come laiche liturgie.

Quello che si scopre in questo viaggio è un personaggio complesso, attento e colto, tanto lontano dall'immagine che spesso se ne ha dal suo ritratto televisivo, quanto sincero e malinconico. Marco Belelli, in arte Divino Otelma è un noto filosofo e personaggio celebre nella tv e radio italiana. Ha 6 lauree quando gira il film (oggi va verso l'ottava) e deve la sua notorietà a una passata attività di mago, chansonnier, politico e per aver fondato l'Ordine Teurgico di Elios e la Chiesa dei Viventi che conta più di 20.000 fedeli in cui si autodefinisce Dio. Marco/Otelma parla con plurale maiestatis, si presta al racconto, descrive ciò che vede dalle finestre a favor di telecamera, segue i consigli del regista, discute con lui dei temi principali della sua multiforme esistenza.

Dagli esordi in tv con Striscia La Notizia, quando i suoi riti taumaturgici calamitano allo schermo milioni di italiani, fino ai passaggi più intimi e familiari, il "Divino" coinvolge anche le persone che hanno avuto a che fare con la sua vita terrena (tra cui professori universitari, amici, collaboratori tv), preziose testimonianze che aiutano a perdere ulteriormente la possibilità di comprendere in modo univoco una figura così complessa e stratificata. Passano in sequenza sullo schermo i video-racconti narrati sulla solidarietà ottenuta dall'ex Presidente Cossiga ai matrimoni celebrati tra persone transgender, le strade e i balconi di Genova, le immagini e i quadri della sua casa, ricordi di tempi passati e doni artistici dei seguaci.