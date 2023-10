Docusfera #3, il documentario italiano torna a Sentieri Selvaggi

Il progetto DOCUSFERA, avviato nel 2021 da Sentieri selvaggi, ha l'intento di ragionare sul documentario italiano, sulla sua storia e sull'attualità, sulle prospettive e le pratiche. Per ribadire come il cinema che si pone il "problema del reale" sia un campo aperto di sperimentazione dei linguaggi, di indagine sociale, politica e culturale, uno strumento di conoscenza aperta e di creatività, di confronto e incontro, un cinema del limite e del quotidiano, della scoperta e della memoria.

Dopo una serie di anteprime nel corso dell'anno (Mimmo Calopresti, Chiara Seghetto, canecapovolto, Federico Francioni, Francesco Zippel) prende il via la terza edizione di DOCUSFERA, con un primo ciclo di visioni ed incontri dal 13 al 15 ottobre 2023, a cura di Sergio Sozzo e Aldo Spiniello. Ingresso gratuito nella sede di via Carlo Botta 19 a Roma.

In quello stesso week-end prenderanno il via le lezioni della nuova Scuola di Documentario di Sentieri Selvaggi, che nasce proprio dalle traiettorie seminate dalle attività di Docusfera.

Di seguito i film in programma, e i link per prenotarsi alle proiezioni. Tutte le visioni saranno accompagnate da incontri con gli autori, che verranno trasmessi anche su facebook.com/sentieriselvaggi.

Venerdì 13 ottobre h 19

Due film di Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi: Belva Nera (2013, 35′) Il Solengo (2015, 70′) Incontro con Matteo Zoppis I registi del fortunatissimo Re Granchio, presentano i loro due primi lavori. Belva Nera, racconto a metà fra cowboy e pantere, vincitore come miglior cortometraggio alla trentaseiesima edizione di Cinéma du Réel e ll Solengo, dedicato alla vita di Mario "de' Marcella", vissuto per più di sessant'anni nel ritiro di una grotta. Il documentario ha vinto, tra gli altri, Italiana.doc al Torino Film Festival, il secondo premio al Concorso Prospettive al Filmmaker Fest di Milano, e il primo premio al DocLisboa. LINK PER PRENOTARSI

Sabato 14 ottobre h 19 Gli ultimi giorni dell'umanità, di enrico ghezzi e Alessandro Gagliardo (2022, 200′) Incontro con Aura Ghezzi e Armando Andria Presentato al DocLisboa, al Karlovy Vary International Film Festival e a Venezia 2022, "È un progetto che ha attraversato numerosi fasi e versioni, quello de Gli ultimi giorni dell'umanità, partendo da un esperimento interamente basato solo sull'archivio personale di ghezzi, riformulato secondo un complesso iter di montaggio." LINK PER PRENOTARSI

Domenica 15 ottobre h 18:30

Vita terrena di Amleto Marco Belelli, di Luca Ferri (2022, 98′) Incontro con Luca Ferri In concorso al Torino Film Festival nel 2022, il documentario girato nel 2020 completamente a distanza racconta da vicino il noto filosofo e personaggio televisivo Divino Otelma, al secolo Marco Belelli, fondatore dell'Ordine Teurgico di Elios e la Chiesa dei Viventi che conta più di 20000 fedeli in cui si autodefinisce Dio. LINK PER PRENOTARSI

h 20:45 Lassù, di Bartolomeo Pampaloni (2022, 80′) Incontro con Bartolomeo Pampaloni A Palermo, il muratore Nino un giorno viene sollevato in aria, diretto verso la luce. Dopo essere tornato nel suo corpo, tutto era cambiato. Nino ha poi costruito un tempio nel vecchio osservatorio militare abbandonato, sul Monte Gallo. Raccoglie qui mosaici, espressione artistica della sua esperienza. Vincitore come Miglior Documentario al Laceno d'oro. LINK PER PRENOTARSI

Per informazioni: redazione@sentieriselvaggi.info.