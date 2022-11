Magic Mike's Last Dance: il trailer del nuovo film con Channing Tatum

Magic Mike's Last Dance riporterà sul grande schermo il mondo degli spogliarellisti che ha regalato a Channin Tatum grande popolarità e successo ai box office e, grazie al primo trailer, è ora possibile vedere delle scene in anteprima del progetto.

Nel video dedicato al lungometraggio in uscita nei cinema il 10 febbraio 2023, si assiste all'incontro tra il protagonista e la donna interpretata da Salma Hayek e tra i due si stabilisce immediatamente un legame. Nel video spazio anche all'organizzazione di un epico e memorabile spettacolo che deve andare in scena a Londra.

Steven Soderbergh è ritornato alla regia del franchise in occasione di Magic Mike's Last Dance. La sceneggiatura è firmata da Reid Carolyn, mentre Gregory Jacobs sarà uno dei produttori dopo aver realizzato dietro la macchina da presa Magic Mike XXL.

I primi due capitoli della storia con star Channing Tatum hanno incassato quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tra gli interpreti del capitolo inedito del franchise c'è anche Salma Hayek, che ha sostituito Thandiwe Newton nel mese di aprile mentre le riprese erano già in corso a Londra.

Tatum aveva dichiarato, parlando del suo ultimo film della saga di Magic Mike: "Ho un numero di danza piuttosto folle che apre il film. Abbiamo dato il via con un livello piuttosto forte e poi, alla fine, potrei fare una versione della coreografia con l'acqua nello show".