Magic Mike's Last Dance: Channing Tatum star del nuovo film

L'attore Channing Tatum sarà il protagonista di Magic Mike's Last Dance, il terzo film ambientato nel mondo degli spogliarellisti.

Channing Tatum collaborerà nuovamente con il regista Steven Soderbergh per realizzare Magic Mike's Last Dance, il terzo capitolo del franchise di successo.

Il sequel sarà prodotto per HBO Max e l'attore ha confermato la sua partecipazione al film con un post su Twitter.

Channing Tatum ha così confermato che riprenderà il ruolo di Mike Lane nel terzo film di Magic Mike che sarà scritto da Reid Carolin. Il regista Gregory Jacobs, che era stato impegnato dietro la macchina da presa in occasione di Magic Mike XXL, sarà nel team di produttori in collaborazione con Tatum, Carolin, Nick Wechsler e Peter Kiernan.

I primi due lungometraggi hanno incassato quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo e hanno dato vita a uno show a Las Vegas intitolato Magic Mike Live, poi andato in scena anche a Londra, Berlino e in Australia.

Toby Emmerich, a capo di Warner Bros Pictures Group, ha dichiarato: "C'è qualcuno di più carismatico e affascinante sullo schermo rispetto a Magic Mike? Siamo elettrizzati nel collaborare con Channing, Steven e il loro team creativo per riproporre la magnifica combinazione di danza, momenti drammatici, romanticismo e umorismo di Magic Mike".

Dal 16 dicembre su HBO Max sarà disponibile anche la gara-reality Finding Magic Mike in cui dieci uomini iumparano coreografie e si mettono alla prova per provare a vincere un premio in denaro e la possibilità di esibirsi in Magic Mike Live.

Steven Soderbergh ha aggiunto: "Non appena ho visto quello che Channing, Reid e il team di coreografi di Magic Mike hanno fatto con lo show dal vivo, ho detto che dovevamo realizzare un altro film. Il sogno di Mike Lane di far entrare in connessione le persone grazie alla danza deve essere realizzato".