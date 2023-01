Magic Mike: The Last Dance: Channing Tatum ammette l'imbarazzo per le scene "intime" con Salma Hayek

Nel raccontare la propria esperienza sul set di Magic Mike The Last Dance, Channing Tatum ha confessato il suo imbarazzo nel girare una particolare sequenza con Salma Hayek.

In Magic Mike - The Last Dance c'è una sequenza sensualissima che coinvolge l'inguine di Salma Hayek e la faccia di Channing Tatum. Durante una recente intervista l'attore ha confessato com'è stato realizzare quella specifica scena sul set.

In Magic Mike - The Last Dance vediamo Channing Tatum e Salma Hayek coinvolti in una sequenza che mescola il sesso alla danza e in cui i loro corpi si muovono eseguendo posizioni e movimenti molto particolari. Così nel corso di un'intervista con Vanity Fair è stato chiesto all'attore se per lui è stato imbarazzante mettere la faccia nell'inguine della Hayek dicendo: "Diavolo, sì. Voglio dire, è stata una delle mie prime cotte. Ma devo ammettere che è quasi una sorta di comfort zone per me".

Magic Mike's Last Dance si concluderà con una sequenza di ballo della durata di 30 minuti

Nel raccontare il successo di Magic Mike Tatum ha rivelato che inizialmente non era troppo convinto dei film per via della mancanza di personaggi femminili forti: "Davvero, mancava qualcosa ai primi due secondo me. Sono pellicole su uomini fatti per donne o persone a cui piacciono gli uomini, ma nessuno di loro aveva personaggi femminili davvero forti. Quindi sembrava che avessimo ingannato le persone a un certo livello". Da tutto ciò la storia di The Last Dance con la protagonista che tutti conosciamo.