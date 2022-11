Magic Mike's Last Dance si concluderà con una sequenza di ballo della durata di 30 minuti

Steven Soderbergh ha svelato che Magic Mike's Last Dance si concluderà con una scena di danza epica della durata di ben 30 minuti

Il filmmaker, in una nuova intervista rilasciata al magazine Empire, ha parlato del prossimo progetto con star Channing Tatum, in arrivo nelle sale americane a San Valentino 2023.

Parlando della realizzazione di Magic Mike - The Last Dance, Steven Soderbergh ha dichiarato: "Volevamo far esplodere le sequenze di danza in modo grandioso. Abbiamo questo numero di danza con Channing Tatum e Salma Hayek al centro. E poi gli ultimi 30 minuti, e oltre, del film sono semplicemente questa gigantesca sequenza di danza".

Le riprese si sono svolte a Londra, in particolare al teatro Clapham Grand: "Quello è stato divertente. Non è possibile avere una brutta inquadratura in quel luogo".

Il regista ha quindi raccontato che si è impegnato per rendere ogni scena di ballo diversa, situazione che ha rappresentato una vera e propria sfida. Il terzo capitolo della storia, inoltre, permetterà di affrontare tematiche diverse: "Il terzo film si immerge realmente nelle dinamiche esistenti quando Mike ha una relazione. Questo ci permette di avere una dinamica e delle conversazioni che in precedenza non abbiamo potuto affrontare".

Steven Soderbergh è ritornato alla regia del franchise in occasione di Magic Mike's Last Dance. La sceneggiatura è firmata da Reid Carolyn, mentre Gregory Jacobs sarà uno dei produttori dopo aver realizzato dietro la macchina da presa Magic Mike XXL.

I primi due capitoli della storia con star Channing Tatum hanno incassato quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tra gli interpreti del capitolo inedito del franchise c'è anche Salma Hayek, che ha sostituito Thandiwe Newton nel mese di aprile mentre le riprese erano già in corso a Londra.

La sinossi ufficiale anticipa:

Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane (Tatum) è giunta l'ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l'ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un'offerta che non può rifiutare... e un'agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?