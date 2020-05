Magic Mike: quando Matthew McConaughey fu denudato dalle comparse

Channing Tatum, Matthew McConaughey, Joe Manganiello e Matt Bomer non hanno paura di togliersi di dosso i vestiti, Magic Mike ha chiarito questo aspetto per tutti. I quattro attori, che recitano nel film ispirato al mondo dello striptease, si riunirono per un servizio di Entertainment Weekly e parlarono del film e degli incidenti avvenuti sul set, in particolare di quella volta in cui alcune comparse denudarono McConaughey.

Channing Tatum ha raccontato che un giorno un gruppo di comparse piuttosto eccitate e frenetiche nei loro movimenti ha accidentalmente strappato il perizoma di McConaughey durante un ballo: "Erano un gruppo piuttosto numeroso di donne e tutte pensavano: 'Devo dargli la mancia, il regista ha detto di dargli la mancia, devo infilargli un dollaro nel perizoma', e alla fine il peso di tutte quelle banconote da un dollaro ha strappato via il suo perizoma."

E adesso spogliati! 10 striptease indimenticabili dello schermo

Magin Mike: Alex Pettyfer, Channing Tatum e Matthew McConaughey in spiaggia in una scena del film

Come ha gestito la situazione McConaughey? L'attore, da vero professionista e 'mattacchione' quale è, non ha interrotto la scena e non è nemmeno uscito dal personaggio: "Sono rimasto all'interno della sequenza, mi sono mosso fino a sentirmi di nuovo a mio agio e ho finito il ballo." Il film, da oggi disponibile su Netflix, è vagamente basato sulle esperienze di Channing Tatum, si concentra sulla vita di un performer esperto che prende sotto la sua ala un ballerino più giovane, chiamato The Kid, e gli insegna l'arte di far festa, rimorchiare le donne e fare soldi facili.

Intervistato da Graham Norton, a proposito del perizoma, Matthew McConaughey ha dichiarato: "Quando indossi un perizoma di quel tipo il tuo corpo, inevitabilmente, si contorce e cerchi di nasconderti, ma il mio personaggio non avrebbe mai avuto un atteggiamento del genere in mezzo alla gente; così per abituarmi ad averlo indosso sono andato a fare due chiacchiere con la troupe di Magic Mike indossando soltanto quello, per rompere il ghiaccio, ecco."