Magic Mike: HBO Max ordina la produzione di un "talent show" ispirato al film

Magic Mike, il film con star Channing Tatum, diventerà uno show televisivo che trasformerà i concorrenti in provetti spogliarellisti.

HBO Max ha infatti ordinato la produzione del progetto che vedrà coinvolti l'attore e il regista Steven Soderbergh nel ruolo di produttori esecutivi.

The Real Magic Mike avrà al centro 10 uomini comuni che si metteranno alla prova per imparare passi di danza ed esibirsi in una serie di performance con lo scopo di essere proclamato "Il vero Magic Mike".

Il vincitore della competizione otterrà un premio in denaro e potrà esibirsi a Las Vegas sul palco dello spettacolo Magic Mike Live.

Il casting è attualmente in corso e il progetto cercherà di sfruttare la popolarità del film che ha incassato nel 2012 ben 167 milioni di dollari, ottenendo il via libera alla produzione di un sequel e di uno show andato in scena a Las Vegas, Londra, Berlino e Australia.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha dichiarato: "Dai successi ai box office agli show dal vivo sold-out, Magic Mike si è dimostrato un fenomeno della cultura pop che continua a deliziare le persone di tutto il mondo. Siamo eccitati nel lavorare con Channing. Steven e il team che ha lavorato a Magic Mike Live che continuerà questo franchise di successo che celebra la sicurezza in se stessi e il sentirsi sexy, interiormente ed esteriormente".