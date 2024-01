The Bride: svelata la data di inizio delle riprese del film di Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal tornerà alla regia con The Bride e online è stata svelata la data prevista per l'inizio delle riprese: la produzione prenderà infatti il via il 4 marzo a New York.

Netflix, tuttavia, sembra abbia rinunciato alla distribuzione e non è chiaro se il progetto abbia già trovato un altro studio o una piattaforma di streaming interessata.

I primi dettagli del film horror

Il film The Bride è un horror-thriller che verrà diretto da Maggie Gyllenhaal e si ispira al romanzo di Mary Shelley Frankenstein.

L'attrice tornerà dietro la macchina da presa dopo La Figlia Oscura che, nel 2021, ha ottenuto anche una nomination agli Oscar nella categoria Miglior Sceneggiatura Non Originale.

Christian Bale dovrebbe avere la parte di Frankenstein e tra gli interpreti ci sono anche Penelope Cruz nel ruolo di Myrna, Peter Sarsgaard che sarà un detective, Annette Benning, e Jessie Buckley in un ruolo non ancora rivelato.

Nel team della produzione ci saranno anche Talia Kleinhendler ed Emma Tillinger Koskoff.

La storia di Frankenstein, nei prossimi mesi, sarà inoltre alla base di un film diretto da Guillermo del Toro. In quel caso il cast sarà composto da Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz e Jacob Elordi.