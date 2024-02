Maggie Gyllenhaal: 'Da giovane volevo essere il più magra possibile, oggi ho imparato ad accettarmi'

Durante una recente intervista Maggie Gyllenhaal ha parlato del suo percorso di salute mentale e di come la sua carriera di attrice abbia influenzato la sua immagine corporea. In un nuovo episodio del podcast di Tracy Anderson "The Longevity Game", l'attrice 46enne ha parlato dei suoi primi giorni nell'industria cinematografica, rivelando che due diversi registi le hanno suggerito di perdere 5 chili.

Riflettendo su quel periodo, la star di La Figlia Oscura ha detto: "Quando ho iniziato a fare provini, a recitare e così via, era un periodo in cui si potevano dire alle attrici ogni sorta di cose assurde. Sono sempre stata piuttosto magra... è una cosa assurda da dire a qualcuno". E aggiunge: "Penso che entrambi l'abbiano detta come una sorta di manipolazione. Stavano cercando di farmi sentire qualcosa, e ci sono riusciti".

Nonostante la pressione subita ad Hollywood in quanto attrice, la Gyllenhaal però non ha mai lasciato che questo tipo di commenti la colpissero profondamente. "Quando ero più giovane, il mio obiettivo era quello di essere il più magra possibile, ma non sono mai riuscita a spingermi troppo oltre. Non ero disposta a sacrificare molto, credo, e meno male che è stato così", ha detto l'attrice de Il cavaliere oscuro.

L'accettazione

Durante l'intervista Gyllenhaal ha anche rivelato di essersi accorta che la cultura della dieta aveva un impatto negativo sul suo umore e sulla sua energia, affermando: "Ho scoperto che se divento troppo esigente riguardo a ciò che mangio e alla pulizia o altro, divento ansiosa".

La svolta nel rapporto con se stessa però è arrivata quando l'attrice si è trasferita a New York City, dove ha iniziato ad entrare in contatto con il suo corpo attraverso la danza e lo yoga. Grazie a questo percorso, ha imparato ad apprezzare e ad accettare il suo corpo per quello che è. "Più invecchio, più sono gentile con me stessa. Ho scoperto, solo di recente, che a volte guardo me stessa e il mio corpo e dico: 'Sto bene, sto bene'. Non dico più: 'Oh mio Dio, sono ingrassata'. A volte lo faccio. Ma ho questi momenti in cui le nuvole si diradano e penso: 'Sto bene.... Sono felice di questo'", ha detto la star.

In un'altra parte del podcast, Gyllenhaal ha raccontato di come si sente più a suo agio nel suo corpo da quando ha iniziato a seguire il programma di allenamento di Anderson, che offre una serie di lezioni di allenamento. Per l'attrice, quelle lezioni sono uno dei suoi modi preferiti di allenarsi. "È bello andare a lezione e vedere corpi reali di donne della nostra età. Persone normali, che lavorano sodo, per me è una cosa amichevole. È l'opposto della competizione, è davvero inclusivo e lo adoro. Mi piace molto essere circondata da persone che hanno un aspetto umano e sano e che si preoccupano di loro stesse, ma in modo umano, è una cosa che mi piace molto", ha condiviso Gyllenhaal.