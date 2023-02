Mafia Mamma: Toni Collette viene catapultata nel mondo del crimine nel nuovo trailer

Il 14 aprile debutterà sugli schermi americani il film Mafia Mamma, con protagoniste Toni Collette e Monica Bellucci, di cui è stato condiviso il nuovo trailer.

Nel video la protagonista riceva la notizia che suo nonno, con cui non aveva rapporti, è morto. I problemi che sta affrontando nel suo matrimonio spingono la donna a decidere di partire, ritrovandosi così in Italia alle prese con il mondo della mafia e, forse persino un nuovo amore.

Mafia Mamma, diretto dalla regista di Twilight (2008) Catherine Hardwicke, vede Toni Collette nel ruolo di una solitaria e sfortunata donna di periferia che viene inaspettatamente catapultata nel complicato mondo del crimine.

Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme? La foto della coppia

Partita per l'Italia, il personaggio viene scelto per diventare il nuovo capo di una delle famiglie criminali più temute del paese, un lavoro che non è nemmeno lontanamente in grado di svolgere, dato che non ha mai messo piede in Europa prima d'ora e la maggior parte delle sue conoscenze sulla mafia deriva dagli show e dai film di Hollywood. Dovrà imparare le regole e impararle in fretta se vuole essere trattata come lo spietato boss della mafia che i suoi colleghi vogliono che sia e diventare la "Mamma della mafia".

Monica Bellucci interpreta la consigliere di una famiglia mafiosa in Italia.